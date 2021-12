MotoMikołaje znów podarowali prezenty dzieciom z Domów Dziecka w Mysłowicach. Parada motocykli przejechała przez miasto. Zobacz zdjęcia

- Jak co roku dzieci z Domów Dziecka piszą listy do świętego Mikołaja o konkretną rzecz do ok. 100 zł. Listy trafiają do nas. Podzieliśmy się nimi z drugim stowarzyszeniem. W tym roku listów było 115, odwiedziliśmy pięć placówek - powiedział Marek Mikuła, członek zarządu Stowarzyszenia Motocyklowe Mysłowice.