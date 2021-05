Motor Lublin - GKS Katowice NA ŻYWO, WYNIK, TRANSMISJA GieKSa gra o awans i musi zacząć wygrywać. Motor chce rewanżu po laniu z Hutnikiem

- Można przegrać, bo to jest sport, ale my dostaliśmy lanie i dobrą nauczkę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przeszli obok tej porażki obojętnie. Bardzo mnie to boli co się stało i mam nadzieję, że zawodników także - stwierdził trener Motoru Marek Saganowski, znany z gry m.in. w Odrze Wodzisław i Legii Warszawa.

Lublinianie w 31 meczach zgromadzili 41 pkt i zajmują 10. miejsce. Mają jeszcze szansę na baraże, choć do 6. miejsca tracą już 7 punktów. W ich składzie są dwaj byli piłkarze GKS-u - Piotr Ceglarz i Sławomir Duda.

W 15. kolejce, w meczu rozegranym przy Bukowej 29 listopada GKS wygrał z Motorem 2:1 (0:0). Bramki zdobyli: Krystian Sanocki (66) i Filip Kozłowski (90+1) oraz Szymon Rak (81).