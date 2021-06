Motorola Defy wraca. Wzmocniony smartfon powstał we współpracy z Bullitt. Znamy specyfikację i cenę

Bullitt jest globalnym licencjobiorcą Cat (Caterpillar Inc.) Land Rover oraz Motoroli na telefony komórkowe i związane z nimi urządzenia peryferyjne. Projektuje, produkuje i dystrybuuje telefony na ponad 50 rynkach na całym świecie. Motorola Defy powstała właśnie w wyniku współpracy z Bullitt Group. To wodoodporny smartfon z klasa odporności IP68, który można zanurzyć na głębokość 1,5 m na 35 minut. Może wytrzymać upadki z wysokości do 1,8 m i posiada certyfikat zgodności z normami wojskowymi (MIL SPEC 810H). Motorola Defy wytrzymuje także ekstremalne temperatury (wahania od -30°C do 75°C do 30 minut). Jak zaznacza producent, urządzenie można myć mydłem i łagodnymi środkami dezynfekującymi.

Zobacz, jak wygląda Motorola Defy: