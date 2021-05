Move – przenośny, inteligentny głośnik Sonosa z wbudowanym akumulatorem. Test, recenzja

Sonos Move to inteligentny głośnik amerykańskiego producenta, który może działać nie tylko w pomieszczeniach, ale także na zewnątrz – ma wbudowany akumulator. Jak działa i jak brzmi Sonos Move? Zapraszam do krótkiej recenzji.

Sonos Move, jak na przenośny głośnik, jest urządzeniem dość dużym, waży bowiem 3 kilogramy i ma 24 cm wysokości. W zestawie, oprócz Move, znajdziemy domową bazę ładującą (z pinowym złączem), dokumentację i materiałowy woreczek, w którym możemy transportować głośnik. Obudowa Move, jak na konstrukcję premium, jest bardzo solidna – głównie to tworzywo sztuczne dobrej jakości i metalowa maskownica. Jest też gumowana podstawa, która stabilizuje głośnik na śliskich powierzchniach. Głośnik ma specyficznie wcięcie z tyłu, które jest po prostu tak wyprofilowanym uchwytem ułatwiającym jego przenoszenie. Przyciski i porty Move wyposażony został w sporą liczbę przycisków. Na górze urządzenia znajdują się przyciski głośności i odtwarzania/pauzowania (przesunięcie palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania umożliwia przejście do kolejnego utworu, zaś w lewo – do poprzedniego). Jest dioda LED sygnalizująca obecny status urządzenia (świeci na biało, gdy głośnik jest włączony, na zielono, biało i pomarańczowo – gdy po resecie jest gotowy do parowania), jest też dioda mikrofonu; Move obsługuje głosowego asystenta Amazonu, Alexę, (ta usługa w Polsce nie jest dostępna), a także Asystenta Google. Układ dalekosiężnych mikrofonów wykorzystuje zaawansowane kształtowanie wiązki i wielokanałową eliminację pogłosu, co umożliwia łatwą aktywację asystenta głosowego.

Zobacz, jak wygląda głośnik Sonos Move:

Z tyłu obudowy, pod wyprofilowanym uchwytem, znajdują się kolejne przyciski: zasilania, trybu WiFi/Bluetooth (przy okazji: WiFi jest dwuzakresowe, a Bluetooth w dość „leciwej” już wersji – 4.2) oraz klawisz „dołącz”, umożliwiający połączenie z głośnikiem podczas konfiguracji. Poniżej jest też złącze USB typu C – do zwykłej ładowarki, a jeszcze niżej – pinowe złącze obsługujące dołączoną do zestawu bazę ładującą. Dioda informująca o stopniu naładowania akumulatora jest ukryta pod maskownicą głośnika. Dodać trzeba, że obudowa spełnia normę ochrony klasy IP56 – jest odporna na pył i zachlapania (albo, jak to określił producent, „bryzgi wody”).

Głośniki i brzmienie Sonos Move wyposażony jest w dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe dostrojone zarówno do dwóch dedykowanych sterowników głośnikowych, jak i całej architektury akustycznej urządzenia. Głośnik wysokotonowy jest skierowany w dół, z kolei głośnik średnio-niskotonowy został zintegrowany z obudową. Move obsługuje standardowe kodeki AAC i SBC Bluetooth, brakuje jednak wsparcia dla aptX lub aptX HD. Mimo to, podobnie jak w przypadku innych produktów Sonosa, nie musimy się zastanawiać, jak brzmi Move – głośnik po prostu gra bardzo dobrze i głośno. Wysokotonowy głośnik dba o szeroką scenę – szczegółów jest bardzo dużo, a wystarczająco mocne basy usłyszymy z głośnika średnio-niskotonowego. Krótko mówiąc – nie zawiodłem się dźwiękiem Move.

Głośnikiem sterować można za pomocą mobilnej aplikacji Sonosa, urządzenie wspiera Apple AirPlay 2. Aplikacja oferuje Sonos Radio (spory wybór internetowych stacji radiowych), można skorzystać także ze Spotify Connect i połączyć ją z naszym kontem Spotify. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do naszych playlist, ulubionych utworów i albumów zapisanych właśnie w tej usłudze. Trzeba też wspomnieć o tym, że Sonos Move obsługuje technologię Trueplay, która dostosowuje brzmienie głośników do miejsca, w którym słuchamy muzyki. Trueplay wykorzystuje wspomniany już układ mikrofonów, które analizują dźwięk wyjściowy urządzenia, a także wpływ otoczenia – efektem jest odpowiednie dostosowanie dźwięku (automatyczna regulacja dźwięku działa tylko w trybie WiFi).

Czas pracy akumulatora Sonos Move wyposażony jest w akumulator o pojemności 2420–2500 mAh. Ładowałem go przy pomocy bazy ładującej. Takie ogniwo, według producenta, oznacza 10-11 godzin pracy na jednym ładowaniu. I rzeczywiście, osiągałem zbliżane czasy – przy głośności ustawionej na jakieś 40-50 procent. Przy okazji warto też wspomnieć o tym, że producent określa żywotność akumulatora na około trzy lata bądź 900 cykli ładowania. Podsumowanie Choć Move to przenośny głośnik raczej trudno będzie go zabrać na wakacje. Jest bowiem duży i ciężki. Z pewnością jednak przyda się za to w ogrodzie lub na tarasie. Układu mikrofonów nie wykorzystamy do rozmów telefonicznych, ale może to i lepiej – nie zawsze chcielibyśmy chyba wykorzystywać do rozmów tak skuteczny (i donośny) głośnik. Move trzeba pochwalić za bardzo dobre, uniwersalne brzmienie, choć pamiętać też trzeba, że głośnik nie wspiera kodeków aptX, nie mówiąc o aptX HD. Skuteczna jest technologia Trueplay. Uwagę zwraca również atrakcyjny design i wysokiej jakości wykonanie. I na koniec ważne pytanie: ile kosztuje Sonos Move? Odpowiedź: 1699 zł. Tym, dla których ta kwota nie jest problemem mogę polecić ten głośnik.

Sonos Move specyfikacja: Audio: dwa cyfrowe wzmacniacze impulsowe (klasy D), głośnik wysokotonowy, głośnik średnio-niskotonowy, układ dalekosiężnych mikrofonów

Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 4.2

Apple AirPlay 2: Move działa z funkcją AirPlay 2 na urządzeniach Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym

Akumulator: 2420–2500 mAh, odtwarzanie w temperaturze od –10°C do 55°C, ładowanie w temperaturze od 0°C do 45°C, zasilanie bazy ładującej – wejście 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,2 A, wyjście 18 VDC, 2,5 A

Wymiary: 240 x 160 x 126 mm

Waga: 3 kg.

