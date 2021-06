MP w siatkówce plażowej znów w Mysłowicach. Znamy pulę nagród imprezy

Na razie kwalifikację olimpijską mają dwie męskie pary: Grzegorz Fijałek i Michał Bryl oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. O wyjazd do Tokio ciągle walczą jeszcze Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek.

- Cieszymy się, że po raz kolejny siatkówka plażowa zawita do Mysłowic i znów rozegrane zostaną u nas mistrzostwa Polski - powiedział Wojciech Chmiel, wiceprezydent Mysłowic.

- Słupna to najlepszy obiekt w Polsce do organizacji zawodów w siatkówce plażowej - stwierdził Marcin Weiner, prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, a Karol Pawlik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach dodał: - Mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu takich imprez i jesteśmy do nich odpowiednio przygotowani.

Siatkówka plażowa gości nieprzerwanie w Mysłowicach od 2000 roku.

- Od 21 lat co roku organizujemy w mieście większe lub mniejsze imprezy. W tym roku w mistrzostwach Polski wystąpią 24 pary męskie i 16 kobiecych, a puka nagród wynosi 140 tys. zł - powiedział Sebastian Michalak, dyrektor turnieju.

Organizacja mistrzostw Polski kosztuje 150-200 tys. zł. Udział w MP mają zagwarantowany cztery pary męskie i dwie żeńskie znajdujące się w kadrze. O pozostałe miejsca rywalizacja toczy się przez całe wakacje, a kwalifikacja odbywa się na podstawie rankingu PZPS. Tradycyjnie już dzikie karty do MP seniorów otrzymują mistrzowie Polski juniorów i juniorek.