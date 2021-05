MPK w Częstochowie ma już 5 nowoczesnych autobusów elektrycznych. To pierwsze w pełni elektryczne pojazdy we flocie MPK Bartłomiej Romanek

W piątek (7 maja) na terenie zajezdni MPK w Częstochowie odbył się symboliczny odbiór pierwszych 5 autobusów elektrycznych marki Autosan, które przyjechały do Częstochowy z fabryki w Sanoku. To pierwsze w pełni elektryczne autobusy we flocie częstochowskiego przewoźnika.