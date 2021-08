Mr Hamburger w Dąbrowie Górniczej otwarty. To druga restauracja sieci fast food założonej w Chorzowie. Dawniej był tam McDonald's

Prace w miejscu dawnej restauracji McDonald's przy ulicy Piłsudskiego 15a w Dąbrowie Górnieczej trwały od kilku tygodni. Lokal po zamknięciu fast foodowej sieciówki długo stał pusty. Kilka dni temu pojawił się komunikat o oficjalnym otwarciu tutaj drugiego punktu Mr Hamburger. To polska sieć restauracji fast food założona - jak podaje Wikipedia - w 1990 roku w Chorzowie.

- Prace nad otwarciem lokalu szczęśliwie dobiegły końca. Dogrywamy w chwili obecnej ostatnie detale związane z eventem na otwarcie, bo chcemy, aby było to wyjątkowe wydarzenie dla naszych gości oraz pracowników – bo w istocie takie jest. Sprzęty są już w końcowej fazie testów, a ekipa naszych pracowników jest już wyszkolona i gotowa do otwarcia lokalu - mówiła nam Iwona Dylewska, prezes zarządu Mr Hamburger SA, tuż przed otwarciem lokalu.

To będzie najwyższy budynek mieszkalny na Śląsku i najwyższy punkt Katowic

Piątego sierpnia o godzinie ósmej przy ulicy Piłsudskiego 15 w Dąbrowie Górniczej został otwarty drugi lokal Mr Hamburger w Dąbrowie Górniczej. Po przecięciu wstęgi goście mogli skorzystać z wyjątkowych okazji. Od tego dnia, aż do niedzieli, 8 sierpnia odwiedzający restaurację mogą skorzystać z promocji. Dodatkową atrakcją z okazji otwarcia będzie konkurs.

Nowością lokalu jest okienko drive thru

Osoby zmotoryzowane docenią fakt, iż nowy Mr Hamburger ma opcję zamówienia posiłku bez wychodzenia z samochodu. Przed okienkiem znajduje się nowoczesny pylon z podświetlanym menu. Tam zmotoryzowani będą mogli złożyć zamówienie. Okienko drive thru będzie czynne od 8 do 2 w nocy. Natomiast sam lokal będzie codziennie czynny codziennie w godzinach od 8 do 23.