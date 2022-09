MŚ siatkarzy - Aleksander Śliwka: Czeka nas z ekipą USA nowa bitwa

Polacy wygrali z Tunezją w 1/8 finału jednak z pewnością nie był to najlepszy występ Biało-Czerwonych w tych mistrzostwach świata.

- Powtarzaliśmy sobie przed tym meczem, że musimy zachować dużą koncentrację. Widzieliśmy poprzedni mecz w Arenie Gliwice Stanów Zjednoczonych z Turkami. Amerykanie gładko wygrali w nim dwa pierwsze sety, a potem stracili koncentrację oraz pewność siebie i wynik się odwrócił. Widzieliśmy jakie są pułapki grania z teoretycznie słabszym rywalem, bo bycie faworytem trzeba potwierdzić na parkiecie i potrafiliśmy to zrobić. Jeśli chodzi o koncentrację to czasem głowa pracuje niezależnie od tych myśli, które masz przed meczem i czasem będą spadki koncentracji. Cieszymy się jednak, że wygraliśmy mecz z Tunezją bez straty seta - powiedział Aleksander Śliwka.