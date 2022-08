MŚ siatkarzy. Aleksander Śliwka: Zagraliśmy po prostu dobrą siatkówkę

Aleksander Śliwka: Zagraliśmy po prostu dobrą siatkówkę

Co zadecydowało o naszej wygranej z Bułgarią w pierwszym meczu MŚ w Katowicach?

Zagraliśmy po prostu dobry mecz, dobrą siatkówkę. Mieliśmy niezłą zagrywkę, świetnie graliśmy w bloku. W przyjęciu też nie byliśmy łatwi do złamania tylko te zagrywki skróty wprowadziły trochę zamętu w naszych szeregach i w tym elemencie mamy jakieś wnioski do wyciągnięcia, ale grę całej naszej drużyny oceniam na plus. Po pierwszym secie, który wyszedł nam kapitalnie wiedzieliśmy, że musimy spodziewać się większego oporu Bułgarów w kolejnych partiach i tak faktycznie było. Na szczęście byliśmy świetnie dysponowani, graliśmy konsekwentnie dobrą siatkówkę i wygraliśmy 3:0.

Nie było stresu czy presji związanej z rozpoczęciem tak dużej imprezy?

Oczywiście było trochę nerwów, ale przynajmniej w moim przypadku przeważała ekscytacja rozpoczęciem mistrzostw świata w katowickim Spodku. Od tygodnia mnie i pozostałych chłopaków już bardzo nosiło. Chcieliśmy już rozpocząć ten turniej, zagrać przed własną publicznością, bo mieliśmy bardzo długie przygotowania. Gra przed takimi kibicami była zaszczytem. Oni dodawali nam energii i pewności siebie, a Bułgarów chyba ten doping w pierwszym secie lekko zdeprymował, bo na początku meczu popełniali dużo błędów. Nareszcie wszystko się zaczęło i cieszę się, że zaczęliśmy od pewnego zwycięstwa i jedziemy dalej.