MŚ w biathlonie - w reprezentacji Polski zawodnicy z Katowic, Wodzisławia i Żywca! Start już 8 lutego 2023 r.

Polski Związek Biathlonu zatwierdził skład reprezentacji Polski na MŚ w Oberhofie

Już za kilka dni, 8 lutego 2023 r. rozpoczną się mistrzostwa świata w biathlonie w niemieckim Oberhofie. Polski Związek Biathlonu zatwierdził skład reprezentacji Polski. Wśród zawodników są też trenujący na co dzień w klubach sportowych w woj. śląskim!

Zawodnicy z klubów sportowych w woj. śląskim w kadrze narodowej

Kobiety:**Dominika Bielecka (KS SKI Team Wodzisław Śląski), Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz (wszystkie BKS WP Kościelisko), Kamila Żuk (AZS AWF Katowice)**;

Mężczyźni: Jan Guńka, Andrzej Nędza-Kubiniec (obaj BKS WP Kościelisko), Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Marcin Zawół (MKS Karkonosze Jelenia Góra).

Natalia Sidorowicz, Dominika Bielecka, Jan Guńka i Marcin Zawiół debiutują w zawodach. Pozostali już mieli swoje starty w tego typu imprezie. Do niedzieli, 5 lutego, zawodnicy będą przygotowywać się do mistrzostw na zgrupowaniu w Kościelisku. Mistrzostwa w Oberhofie potrwają do 19 lutego.