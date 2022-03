Msza po ukraińsku na Jasnej Górze. Uchodźcy: Królowa Polski "ocali Ukrainę” Mateusz Czajka

Na Jasnej Górze odprawiana jest także msza w języku ukraińskim. Fot: Adam Wojnar/Polska Press

Na Jasnej Górze odprawiana jest msza w języku ukraińskim. Jest to ukłon w stronę wielu uchodźców przybywających do naszego kraju. Co ciekawe niedługo będą mogli uczestniczyć w liturgii w rycie wschodnim.