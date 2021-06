Mszana wraca do normalności. Ulicami gminy przejechała orkiestra rozrywkowa. Mieszkańcy bawili się przed domami. Było głośno i radośnie

To była muzyczna niespodzianka! Ulicami Mszany w powiecie wodzisławskim w otwartym samochodzie przejechała orkiestra rozrywkowa. Mieszkańcy wyszli przed domu i świetnie się bawili. Mszana poprzez 50 wydarzeń przygotowanych na lato chce wrócić do normalności i "zarażać radością". Zobaczcie zdjęcia.

Ulicami Mszany przejechała orkiestra rozrywkowa, mieszkańcy bawili się przed domami Dawno nie było tak gwarno i radośnie na ulicach Mszany. W niedzielę (6.06) na mieszkańców czekała muzyczna niespodzianka. Ulicami gminy w otwartym samochodzie przejechała Gminna Orkiestra Rozrywkowa. Usłyszeć można było znane i wesołe melodie. Mieszkańcy skorzystali z okazji. Wyszli przed domy, czasem stojąc, a czasem siedząc na krzesełkach i ławkach, świetnie się bawili. Bili brawo, machali i pozdrawiali orkiestrę. Szerokie uśmiechy mieszkańców i muzyków doskonale wkomponowały się w słoneczną niedzielę.

Mszana chce wrócić do normalności. "Tutaj zarażają radością" Ponad 50 propozycji dla mieszkańców na lato przygotowała gmina Mszana w ramach gminnego powrotu do normalności pod hasłem "Zarażamy radością". To m.in. bezpłatne zajęcia m.in. fitness, aerobik i zumba. Porady medyczne podczas imprez plenerowych. Kryta pływalnia za złotówkę. Dodatkowe atrakcje dla seniorów. Wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców. Kilkanaście imprez kulturalnych i sportowych na świeżym powietrzu.

- Blisko półtoraroczny lockdown każdemu z nas, mniej lub bardziej, dał się we znaki. Ucierpiały dzieci i młodzież, przykuci do komputerów na czas nauki zdalnej, seniorzy zamknęli się z konieczności w czterech ścianach domów, nasza psychika musi się nadal zmagać z wieloma obawami, a ciału przybyło kilogramów. Czas to zmienić i powoli, krok za krokiem, próbować, na ile sytuacja pozwoli, odzyskać dawny optymizm, aktywność i radość - słyszymy w Mszanie. Poniżej cały program wydarzeń. I. ODDYCHAMY PEŁNĄ PIERSIĄ czyli ruch i zabawa najlepszą rekonwalescencją • Wyciągamy dzieci z sieci – Dzień Dziecka na Polanie Kultury w Połomi – 1 czerwca, godz. 12.00 – 16.00. Impreza plenerowa przygotowana przez GOKiR i OPS. W programie m.in. występ zespołu Garden Folk, Drzewa Dobrych Myśli, kącik malarski i spotkanie z Harrym Potterem.

• Aktywne piątki ze Świetlicą Środowiskową w Połomi – każdy piątek, czerwiec - sierpień, godz. 12.00 – 16.00. W programie: zabawy podwórkowe na świeżym powietrzu, rozgrywki sportowe na boisku szkolnym, wyjścia na siłownię plenerową, podchody.

• Fitness przed południem – pół godziny aktywności fizycznej (fitness, joga, aerobik) dla każdego. Każdy czwartek, czerwiec-sierpień: *godz. 10.00 - scena plenerowa w Połomi, *godz. 10.45 - boisko sportowe w Gogołowej, *godz. 11.30 - Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie.

• VII Gminny Rajd Rowerowy – 12 czerwca. Zapisy: GOKiR Mszana. Start: plac przed sceną plenerową w Połomi, meta: na boisku w Gogołowej. Dystans 23 km.

• ZUMBA – 15 czerwca, godz. 17.30, Ośrodek Kultury w Mszanie. Pierwsze spotkanie organizacyjne. Zajęcia bezpłatne dla mieszkańców gminy Mszana.

• AEROBIK – 17 czerwca, godz. 17.00, Ośrodek Kultury w Połomi. Pierwsze spotkanie organizacyjne. Zajęcia bezpłatne dla mieszkańców gminy Mszana.

• Zakończenie roku szkolnego na Polanie Kultury w Połomi – 24 czerwca, godz. 12.00 – 17.00. W programie: warsztaty bębniarskie, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Organizator OPS - Świetlica Środowiskowa w Połomi, GOKIR Mszana.

• Za złotówkę na nowy basen – od 1 lipca do 31 sierpnia. W ramach odbudowywania swojej sprawności fizycznej po lockdownie każdy mieszkaniec Gminy Mszana za godzinowe wejście na basen zapłaci tylko 1 zł!

• Chodźcie z nami! - Nordic Walking z instruktorem: * Mszana – Park Aktywnej Rekreacji: 6, 27 lipca, 17 sierpnia, godz. 18.30, * Połomia – scena plenerowa: 13 lipca, 3, 24 sierpnia, godz. 18.30, * Gogołowa – boisko sportowe przy ul. Okrężnej: 20 lipca, 10, 31 sierpnia, godz. 18.30.

• Aqua aerobik z GOS – 1, 8, 15, 22 i 29 lipca oraz 5, 12, 19 i 26 sierpnia. Kryta Pływalnia w Połomi, godz. 19.00. Zajęcia dla mieszkańców Gminy Mszana w cenie 9,00 zł.

• Pluskam się! - Gry i zabawy w wodzie dla najmłodszych – 2 i 16 lipca oraz 6 i 20 sierpnia. Kryta Pływalnia w Połomi, godz. 10.00-12.00.

• Śląski Maraton Rowerowy – 19-20 czerwca. Impreza ogólnopolska. Start i meta w Mszanie. Organizator: Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku "SPAW" i GOKiR Mszana.

• Szosowe Mistrzostwa Śląska Ze Startu Wspólnego oraz III Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Mszana – 20 czerwca. Start o godz. 11.00 przy scenie plenerowej w Połomi. Uczestnikami mistrzostw są zrzeszeni zawodnicy szkółek kolarskich z terenu województwa śląskiego.

• Bezpieczne Granie w Gminie Mszana – turniej piłkarski drużyn młodzieżowych rocznik 2011 i młodsi – 26 czerwca, boisko sportowe w Połomi. Start o godz. 9.00.

• Między Grzywą a Ogonem – Zawody Zaprzęgów Konnych – 11 lipca. Boisko sportowe w Gogołowej. W programie zawody w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi i parokonnymi, maraton kombinowany z przeszkodami; zajęcia z hipoterapii, jazdy konnej i powożenia; gry i zabawy dla najmłodszych.

• Cross Country IPONE Series – lipiec/sierpień. Zawody na torze crossowym na hałdzie w Skrzyszowie. Organizator: Enduro Mszana.

• Nocny extreme – zawody crossowe dla dzieci i dorosłych – koniec sierpnia. Tor crossowy na hałdzie w Skrzyszowie. Organizator: Enduro Mszana.

• Jubileusz 35-lecia klubu sportowego LKS Start Mszana – 18 września. Boisko sportowe w Mszanie. W programie: mecze pokazowe, gry i zabawy dla dzieci.

• Gigantyczny Plac Zabaw – 12 września. Boisko sportowe w Gogołowej. Organizator: GOKiR Mszana. Impreza nie tylko dla dzieci. Największe w Europie tory przeszkód i dmuchane urządzenia do zabawy.

II. MUZYKA DLA MŁODZIKA I STARZIKA Dobre granie w plenerze • 6 czerwca – Muzyczna niedziela. Przejazd Orkiestry Rozrywkowej ulicami gminy

• 20 czerwca – WEJŚCIÓWKA DO LATA – organizator GOKiR Mszana

Impreza plenerowa Park w Mszanie, godz. 16.00 - koncerty, animacje i konkursy dla dzieci, panel medyczny – bezpłatne badania dla zainteresowanych.

• 26 czerwca – FESTIWAL KULTURY KRAINY GÓRNEJ ODRY - organizowany przez ośrodki kultury powiatu wodzisławskiego, w tym GOKiR Mszana.

Miejsce Rynek w Wodzisławiu. Występy naszych zespołów: 13.25 – Garden Folk/Kamerton/ 13.45 – Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana/ 15.00 – ADAGIO

• 3 lipca – Muzyczna sobota. Przejazd Orkiestry Rozrywkowej ulicami gminy

• 1 sierpnia – PIKNIK RODZINNY i WYSTAWA PSÓW RASOWYCH. Organizator: GOKiR Mszana. Teren przy scenie plenerowej w Połomi. Godz. 10.00 - początek wystawy, godz. 16.00 - rozpoczęcie Pikniku Rodzinnego (koncerty, animacje i konkursy dla dzieci, panel medyczny – bezpłatne badania dla zainteresowanych.

Kluby Seniora – zajęcia tematyczne, porady, spotkania przy kawie z udziałem zaproszonych gości (terapeuci, prawnicy, policjanci, strażacy, doradcy ZUS itp.):

* Klub Seniora Mszana – każda środa, godz. 10.00, Ośrodek Kultury w Mszanie

* Klub Seniora Połomia – każdy czwartek, godz. 10.00, Ośrodek Kultury Połomia Kawiarenka dla Seniora – projekt Ośrodka Pomocy Społecznej (zacznie obowiązywać, gdy obostrzenia co do kawiarenek/restauracji będą zniesione). Partnerzy projektu: Lewiatan Mszana Klapuch, Chata Staropolska i Pizzeria LOLO w Połomi będą otwarci dla seniorów z Gminy Mszana od poniedziałku do piątku - kawa lub herbata za 1 zł. III. NIE MAM DOŁA, POMAGA MI SZKOŁA oferta wsparcia psychologicznego i społecznego w placówkach oświatowych

• Wsparcie psychologiczne dla uczniów po edukacji zdalnej – spotkania z psychologiem i pedagogiem, indywidualna praca z dzieckiem. Wszystkie szkoły na terenie Gminy Mszana. Czerwiec.

• Budowanie zespołu klasowego. Trening radzenia sobie z emocjami i wzmacnianie empatii. Warsztaty prowadzone przez psychologa z biura „Infinity” w Wodzisławiu Śl.

SP Mszana, 1 – 10 czerwiec.

• Warsztaty prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie reintegracji zespołów klasowych oraz radzenia sobie z emocjami. SP Połomia, czerwiec.

• Warsztaty „Lepsza relacja niż izolacja”, „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami” prowadzone przez specjalistów. SP Gogołowa.

• Apteczka pomocy emocjonalnej: uczniowie – uczniom doradzają, jak radzić sobie z powrotem do szkoły. Uczniowie wrzucają do skrzynki swoje propozycje. Z nich powstanie gazetka dla uczniów. Wszystkie szkoły. Czerwiec.

• „Kolaż naszych potrzeb”- plastyczna forma wyrazu potrzeb, których spełnienia oczekują dzieci i młodzież. Na zakończenie wernisaż prac. Wszystkie szkoły. Czerwiec.

• „Jak nie czytam, jak czytam” – 11 czerwiec 2021 – boisko szkolne przy SP w Mszanie. Wspólne czytanie książek. Organizator SP w Mszanie z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie.

• „Piękna nasza Połomia” - Konkurs fotograficzno- plastyczny dla dzieci i rodziców pod patronatem Rady Sołeckiej. SP Połomia.

• Wycieczki rowerowe dla uczniów klas VII i VIII „Żelaznym szlakiem”. SP Mszana, czerwiec 2021

• Wycieczki autokarowe do Rud Raciborskich – 7 czerwca – klasy II, 8 czerwca kl. III. SP Mszana

• Bieg na orientację. SP Gogołowa, cały czerwiec. w ramach lekcji wu-efu.

Porady psychologiczne (dla dzieci i dorosłych): w każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy Mszana i w każdą środę w siedzibie OPS w Połomi, godz. 14.30 - 17.30. Zapisy pod nr tel. 32 472 00 42, 783 570 750.

IV. WAKACJE OD WIRUSA Zostaw komputer, przyjdź do nas • Anielskie popołudnia – Świetlica Parafialna w Mszanie zaprasza w każdą środę i piątek po południu na gry i zabawy, wspólne kreatywne spędzanie czasu wolnego.

• 28 czerwca - 2 lipca – Wakacje bez nudy: Zrób z niczego coś fajnego. Warsztaty DIY *(robimy ciekawe ozdoby, kosmetyki domowej roboty). Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 5 lipca – Wyjazd do Opola. W programie zwiedzanie Skansenu Wsi, ZOO, Rynku Starego Miasta oraz Amfiteatru. Zapisy: Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie.

• 5 - 9 lipca – Wakacje bez nudy: Akademia Pana Kleksa. Zabawa w poszukiwanie skarbów, kleksomania, zabawa z piegami). Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 7, 8, 9 lipca – Etno warsztaty dla dzieci na Polanie Kultury w Połomi. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie i OPS - Świetlica Środowiskowa w Połomi.

• 7, 14, 21, 28 lipca (środy) - Odlotowe wakacje w bibliotece. Zajęcia wakacyjne w Filii nr 2 w Gogołowej dla wszystkich dzieci od lat 4 (spotkania z książką, zajęcia literacko-plastyczne, gry i zabawy. Godz. 10.00 - 12.00.

• 12 - 16 lipca – Wakacje bez nudy: Sztuka obok nas. Zajęcia plastyczne, malowanie pianą, piasek kinetyczny, witraż, malowanie na mleku. Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 13 lipca – Piknik dla dzieci w Mszanie. Warsztaty pn. „Ogień i woda – dwa żywioły”. Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie. Organizator: GOKiR Mszana.

• 14 lipca – Rowerowy tor sprawnościowy. Scena plenerowa w Połomi – dla wszystkich miłośników rowerów, możliwość sprawdzenia swoich sił w pokonaniu toru sprawnościowego na czas. Dla najlepszych przewidziane nagrody. Organizator: GOS Mszana.

• 15, 16 lipca – Warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży. Polana Kultury w Połomi. Organizator: GOKiR Mszana i OPS - Świetlica Środowiskowa w Połomi.

• 19 lipca – wycieczka w Beskid Śląski i Żywiecki. Spacery wybranymi szlakami górskimi. Zapisy: GOS Mszana.

• 19 - 23 lipca – Wakacje bez nudy: Sport receptą na szczęście. Rozgrywki sportowe, wyjście na siłownię na świeżym powietrzu, zabawy podwórkowe, fitness dla dzieci. Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 20 lipca – Wakacyjna wycieczka: Płyniemy Kanałem Gliwickim. W programie m.in. zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach. Zapisy: GOKiR Mszana.

• 22 lipca – Ekologiczne wariacje w wakacje – piknik dla dzieci. Gogołowa, parking przed Szkołą. Warsztaty recyklingowe, gry i zabawy dla dzieci, animacje, słodki poczęstunek, taniec i dobra zabawa. Organizator: GOKiR Mszana i OPS - Świetlica Środowiskowa w Połomi.

• 26 - 30 lipca – Wakacje bez nudy: Muzyczna karuzela. Zabawy muzyczno- ruchowe, wakacyjne karaoke, malowanie muzyką. Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 31 lipca – wyjazd na kajaki. Zapisy: GOS Mszana.

• 2 - 6 sierpnia – Wakacje bez nudy: Mali badacze. Doświadczenia, sensoplastyka, pokój zagadek. Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 4 sierpnia – Wakacyjna wycieczka: Interaktywne Centrum Pszczelarstwa „Apilandia” w pobliżu Wadowic. Spacer wśród pszczół, wystawa interaktywna, warsztaty, posiłek. Zapisy: GOKiR Mszana.

• 4, 11, 18, 25 sierpnia (środy) - Odlotowe wakacje w bibliotece. Zajęcia wakacyjne w Filii nr 2 w Gogołowej dla wszystkich dzieci od lat 4 (spotkania z książką, zajęcia literacko-plastyczne, gry i zabawy. Godz. 10.00 - 12.00.

• 7 sierpnia – Survival na Jurze. Całodzienne zajęcia sportowe na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W programie m.in. wspinaczka na ostańcach wapiennych, park linowy, zwiedzanie poziomej jaskini, most linowy rozpięty między skałami, zjazdy linowe ze skał, itp. Zapisy: GOS Mszana.

• 9 - 13 sierpnia – Wakacje bez nudy: Świat Teatru. Teatr cieni, warsztaty tworzenia pacynek i kukiełek, Teatr Kamishibai. Świetlica Środowiskowa OPS w Połomi, godz. 9.00 – 13.00.

• 11 sierpnia – Rowerowy tor sprawnościowy. Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie – dla wszystkich miłośników rowerów, możliwość sprawdzenia swoich sił w pokonaniu toru sprawnościowego na czas. Dla najlepszych przewidziane nagrody. Organizator: GOS Mszana.

• 11,12,13 sierpnia – „Warsztaty wokalno-teatralne”. Polana Kultury w Połomi. Organizator GOKiR Mszana.

• 17 sierpnia – ALE BOMBA – doświadczenia chemiczne i fizyczne w plenerze. Spektakularne efekty. Warsztaty na terenie Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie. Organizator: GOKiR Mszana.

• 24 sierpnia – Wakacyjna wycieczka do Wrocławia. Zapisy: GOKiR Mszana.

• 28 sierpnia – Wyjazd na kajaki. Zapisy: GOS Mszana.

