"Mulier fortis. Kobieta mężna" to dokumentalna opowieść o Zofii Kossak-Szczuckiej

Po premierowym seansie w Kinoteatrze Rialto odbyła się dyskusja z udziałem: dr Aleksandry Namysło (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Katowice) oraz Diany Pieczonki-Giec, kierownik Muzeum im. Zofii Kossak Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

- Wydaje się, że zaangażowanie Zofii Kossak w pomoc Żydom to jest jej najważniejsza karta jeśli chodzi o działania społeczne. To, co ona robiła wpisuje się w kanon wiedzy na temat stosunków polsko-żydowskich - mówiła dr Aleksandra Namysło z Oddziałowego Biura badań Historycznych IPN Katowice.

- Zofia Kossak imponuje mi po pierwsze konsekwencją w swoim sprzeciwie wobec zbrodni. To jest dla mnie bardzo ważne. A druga rzecz to odwaga - podkreśliła dr Aleksandra Namysło.

- Imponuje nie tylko tym, w jaki sposób przechodziła przez różne nieszczęścia, które były w jej życiu. Fascynuje mnie również fakt, że to co napisała w różnym czasie - 90, 80 czy 60 lat temu – to jest bardzo aktualne dzisiaj. To jakiś fenomen Zofii Kossak, że ona pewne rzeczy widziała poza czasem, poza przestrzenią. Jeśli czyta się Zofię Kossak, nie tylko książki, ale też różnego rodzaju wypowiedzi, listy, można to zauważyć - powiedziała Diana Pieczonka-Giec, kierownik Muzeum im. Zofii Kossak Szatkowskiej w Górkach Wielkich.