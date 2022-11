Mundial 2022 w Katarze: Mecz Polska-Meksyk. Studio "DZ" - NA ŻYWO. Kibicuj z nami i Nicolą Brzęczek z GKS Katowice

Ostatnie minuty dzielą nas od pierwszego występu Biało-Czerwonych na mundialu w Katarze. Emocje coraz większe, a niepewność wyniku nurtuje pewnie wielu kibiców. Zwłaszcza po sensacyjnym rozstrzygnięciu w naszej grupie, kiedy Arabia Saudyjska pokonała 2:1 jednych z głównych kandydatów do wygrania całej piłkarskiej imprezy Argentyńczyków. My także jesteśmy w tych historycznych chwilach z wami, z naszymi reprezentantami, ze wszystkimi kibicami futbolu.

Lewandowski i spółka ruszają do boju po wielkiej sensacji!

Piłka nożna to piękny sport. Nieprzewidywalny, pełen zaskakujących rozstrzygnięć na murawie. Któż z nas przypuszczał, że do Kataru nie pojadą Włosi? Któż z nas wierzył w to, że teoretycznie najsłabsi w naszej grupie mundialowej reprezentanci Arabii Saudyjskiej ograją po emocjonującym do ostatnich sekund starciu prowadzoną przez Leo Messiego drużynę Argentyny 2:1?

Któż z nas wierzy w takiej sytuacji w 3 punkty w starciu z Meksykiem? To też trudne pytanie, bo na zwycięstwo w pierwszym pojedynku mundialowym czekamy od 1974 roku, kiedy to pokonaliśmy 3:2…. Argentynę. Zawsze gramy jednak przecież do końca, a nadzieja umiera ostatnia, tak więc pewnie większość z polskich kibiców wierzy w boiskowy sukces. Oby szczęście nam sprzyjało, a umiejętności piłkarskie pozwoliły strzelić jedną bramkę więcej od rywali.