Mundial 2022. W Katarze polska reprezentacja zamieszka w 5-gwiazdkowym Ezdan Palace Hotel. Piłkarze będą pławić się w luksusie

W Katarze polska reprezentacja zamieszka w 5-gwiazdkowym Ezdan Palace Hotel

Do dyspozycji gości w hotelu Ezdan Palace są:

W hotelu jest około 200 pokoi o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. W każdym z nich są luksusowe meble oraz marmurowe łazienki.

Ile kosztuje nocleg w pięciogwiazdkowym hotelu?

Cena za nocleg przekracza 500 zł, a za apartament może być nawet 7-krotnie wyższa. Atutem hotelu jest jego bliskość do stadionów. Odległość z hotelu do stadionów nie przekracza 15 kilometrów. To w ogóle będzie zaleta tegorocznego mundialu - wszędzie będzie blisko. Tyle, że zmęczenie piłkarzy będzie i tak ogromne ze względu na wielką wilgotność powietrza i wysokie temperatury.