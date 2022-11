Mundial 2022 zbliża się wielkimi krokami. Odliczaj z nami! Ile dni zostało do Mundialu?

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze będą wyjątkowe! W końcu po raz pierwszy Mundial odbędzie się na Bliskim Wschodzie - regionie islamskim. Co ciekawe, również po raz pierwszy zostanie rozegrany jesienią. Co wydarzy się w listopadzie? Ile jeszcze zostało do Mundialu?

