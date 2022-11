Mundial Katar 2022. Powstał hymn reprezentacji Polski! WIDEO Autorem jest niedowidzący raper MC Sobieski. To "Nowa nadzieja"

Artysta cierpi na nieuleczalną chorobę oczu, która prowadzi do stopniowej utraty wzroku. W 2012 roku zajął drugie miejsce w konkursie na polski hymn Euro, a cztery lata później nagrał kolejny utwór zagrzewający do walki naszą kadrę. Jego klipy na kanale YouTube obejrzało miliony ludzi, zostawiając mnóstwo pozytywnych komentarzy.

- Mój najnowszy utwór nosi tytuł "Nowa nadzieja", gdyż każdy turniej to nowa szansa. Od dziecka kibicuję naszej drużynie i pomimo tego, że zdarzały się gorsze chwile, to nigdy nie straciłem wiary w naszą reprezentację. Moim marzeniem jest, aby po raz kolejny moja piosenka dotarła do polskich piłkarzy i tchnęła w ich serca wiarę i nadzieję. Pomimo tego, że wzrok mi już nie pozwala na śledzenie tego, co się dzieje na ekranie telewizora, to nadal czerpię ogromną przyjemność z każdego meczu naszej kadry. Byłem i będę z nimi w tych pięknych chwilach, nie opuszczę ich także, jeśli nadejdą te gorsze. Liczę, że na tegorocznym turnieju, uwolnią cały potencjał, który w nich drzemie, dając polskim kibicom piłkarskie emocje. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe - przekonuje MC Sobieski.

Mundial w Katarze potrwa od 20 listopada do 18 grudnia. Polska rozpocznie mecze grupowe 22 listopada z Meksykiem, następnie 26 listopada zagra z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.