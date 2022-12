Mundial w Katarze: Aleksandar Vuković ocenia grę Polaków i Serbów oraz kibicuje Leo Messiemu ROZMOWA

Jaka jest dla pana największa dotychczas niespodzianka w mundialu - na plus i na minus?

Na pewno na minus Niemcy. Do tej pory było tak, że wszyscy grają, a Niemcy wygrywają, a odpadli tak szybko. Natomiast Maroko na plus. To taka drużyna, która się podoba i osiąga wynik, wychodzi z mocnej grupy. Zagrają teraz z Hiszpanią, ciekawe jak sobie poradzą. Widać, że wszyscy faworyci biorą się już do roboty. W fazie pucharowej przewiduję, że będzie już mniej tych niespodzianek. Idzie to w tym kierunku, że nagle znowu będą Brazylia, Argentyna, Francja, Hiszpania, Anglia, a więc przed Marokiem jest trudne zadanie. Natomiast mistrzostwa same w sobie bardzo mi się podobają.

Co pan powie o występach Polaków i Serbów?

Serbia była w grupie, z której można było odpaść, bo byliśmy z Brazylią, Szwajcarią. Brazylia to TOP drużyna, Szwajcaria wyprzedziła Włochy w swojej grupie eliminacyjnej, potrafi ogrywać najlepszych, jest po prostu mocną drużyną. Natomiast gorzej jest jeśli chodzi o styl w jakim zaprezentowała się Serbia. O ile w Polsce narzeka się na styl pod takim kątem, że reprezentacja grała zbyt defensywnie i mało do przodu, było mało gry w piłkę, co jest faktem, to w Serbii jest jeszcze gorsze zjawisko: taka kompletna nieodpowiedzialność za drużynę, za zespołowy cel. Takie po prostu stare dzieje, jeśli chodzi o serbską reprezentację. Każdy dla siebie, pod siebie. Tak to wygląda. Później się traci w każdym meczu trzy bramki, a może się stracić 5-6, zależy od przeciwnika. Potencjał, który niby jest… Fajna drużyna, która z nikim nie może wygrać.

A Polska?

W przerwie po lidze byłem u siebie w Serbii i pytano mnie: „Co to za grę Polacy prezentują?”. Prawda jest taka, że po drugiej stronie jest duży argument w samym awansie. Wyjście z grupy to historyczny wyczyn (pierwszy raz od 1986 roku - red.). Natomiast też jestem zdania, chyba jak większość, że kilku piłkarzy, którzy są w polskiej reprezentacji, prezentuje taki poziom, że stać ich na to, aby wymienić między sobą kilka podań po ziemi. Myślę, że tutaj w tej ocenie nie odbiegam od większości.