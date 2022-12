Mundial w Katarze: Brazylia wraca do domu! MEMY Internauci bez litości dla wielkiego faworyta mundialu, który przegrał z Chorwacją Tomasz Kuczyński

W piątek 9.12.2022 r. w pierwszym ćwierćfinale mundialu w Katarze doszło do niespodzianki. Wielki faworyt do zdobycia mistrzostwa świata przegrał w rzutach karnych z Chorwacją. Internauci nie mieli litości do Neymara i spółki, którzy przyjechali do Kataru po Puchar Świata, a muszą już pakować walizki. Zobacz najlepsze MEMY.