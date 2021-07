Mural Jana Furtoka. Już wiemy kiedy powstanie

Wariant Lambda – co wiemy o kolejnej wersji koronawirusa? Czy zmutowany wirus SARS-CoV-2 C.37 jest groźniejszy od wariantu Delta?

Podczas gdy na świecie dominuje indyjski wariant Delta, szybkie rozprzestrzenianie się dotyczy również wariantu Lambda koronawirusa. Nowy mutant pochodzi z Chile, a jego obecność stwierdzono już w ok. 30 krajach. Co ważne, jest bardziej odporny na szczepionki niż wersja oryginalna. Choć w Polsce połowę nowych wariantów wciąż stanowi Delta, sytuacja może wkrótce się zmienić. Sprawdź, co wiemy na temat nowej wersji wirusa SARS-CoV-2!