Mural Ryśka Riedla w Tychach odsłonięty. Wstęgę przecinał jego syn, Sebastian Riedel, lider zespołu Cree. Zobaczcie zdjęcia

Mural stworzył chorzowsko-tyski duet artystyczny Czary-Mury: Marta Piróg, chorzowianka, i Marek Grela, tyszanin.

To był najtrudniejszy mural, bo czuliśmy przeogromną odpowiedzialność. Wiadomo - Rysiek Riedel i zespół Dżem mają fanów nie tylko w Polsce. Chcieliśmy więc sprostać oczekiwaniom. Wybraliśmy właśnie to zdjęcie, bo chcieliśmy pokazać Ryszarda nie wprost i trochę zmusić tym muralem do myślenia. Pokazanie człowieka z oczami, nosem, uśmiechniętego - to może jest sztuka techniczna, ale nic poza tym. Chcieliśmy też skłonić do myślenia cytatem "Zawsze warto być człowiekiem". Od siebie dodam - "także dla drugiego człowieka". Ryszard Riedel, jak wiadomo, zmagał się z wieloma demonami. Powinniśmy się wszyscy zastanowić, czy trzeba wytykać palcami ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy czy może raczej starać się im pomóc. Może powinniśmy być tym jednym "puzzelkiem", który pozwoli im się poskładać na nowo