Mural Włodzimierza Lubańskiego odsłonięty w Gliwicach z okazji 50-lecia złotego medalu piłkarzy na igrzyskach ZDJĘCIA

Mural Włodzimierz Lubańskiego odsłonięto w Gliwicach-Sośnicy

Mural Włodzimierza Lubańskiego odsłonięto w Gliwicach-Sośnicy, a więc miejscu, w którym w latach 50-tych wychował się słynny piłkarz. 75-letni Lubański przyjechał na tę uroczystość z Belgii razem z żoną Grażyną i nie ukrywał wzruszenia.

- Mural to dla mnie ogromne wyróżnienie. Zwłaszcza że powstał w mieście mojego urodzenia, gdzie jako młody chłopak zacząłem kopać piłkę i tam zaczęła się moja kariera. Jest dla mnie miejsce wyjątkowe i cieszę się, że mural powstał właśnie tam. Drogę do złotego medalu olimpijskiego zacząłem od meczów rozgrywanych na podwórkach i placach zabaw w Sośnicy przez ciężkie treningi w drużynie ligowej aż po występy w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że ten mural będzie dla młodych ludzi inspiracją do osiągania sukcesów, a ja obiecuję, że będąc na Śląsku będę w to miejsce zaglądał - powiedział Lubański.