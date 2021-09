Mural z wizerunkiem Ryśka Riedla w Tychach już gotów! Powstał na bloku, w którym mieszkał. Zobaczcie zdjęcia

Ryśka Riedla, lidera zespołu „Dżem”, zniszczyły narkotyki. Zmarł 30 lipca 1994 r., mając niespełna 38 lat. W tym roku minęło 27 lat, jak nie ma go wśród nas. 7 września skończyłby 65 lat. Od 27 lat żyje we wspomnieniach i w swoich piosenkach. Powstały o nim różnego rodzaju prace oraz książki. Dziesięć lat temu, 15 grudnia 2011 r. , przy przystanku, na którym wsiadał do autobusu do Katowic, stanęła jego figura autorstwa znakomitego tyskiego rzeźbiarza, Tomasza Wenklara.