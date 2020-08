Mural z Zofią Nałkowską przy ul. Nałkowskiej w Tychach. Rusza rewitalizacja osiedli N-O

Mural z Zofią Nałkowską przy ul. Nałkowskiej w Tychach to element rewitalizacji tyskich osiedli N-O. Prace zaczynają się w poniedziałek, 24 sierpnia, i potrwają do końca września. Autorami projektu są tyszanin Marek Grela i Marta Piróg-Helińska. Mural ma być połączeniem malarstwa i ceramiki.