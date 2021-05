Murale i hasła z czasów PRL na Śląsku i Zagłębiu wciąż widać. To propagandowe napisy, grafiki i płaskorzeźby

Murale i hasła z PRL na Ślasku i Zagłębiu

Zaczynamy zatem odezwami:

Miłość ojczyzny przekuwamy w czyn! Pracując dla kraju, pracujemy dla siebie!

Trzeba nam pokoju, jedności, pracy!

Ludziom dobrej roboty - uznanie i szacunek.

Efektywne gospodarowanie - warunkiem dobrobytu narodu.

Wyznajemy starą mądrość - gdzie zgoda, tam siła.

Aby Polska była Polską.

Coś Wam mówią te hasła? Tak, to apele z czasów PRL, z dawnych lat. Mobilizacja społeczeństwa do wykonywania wskazanych przez rządz zadań. Na murach, kamienicach, mostach i ścianach było ich mnóstwo, były na skwerach i placach. Napisy, hasła, propagandowe grafiki, sławiące ciężką pracę rzeźby i obrazki. Podkreślające miłość obywateli do ojczyzny. Ale też po prostu przykłady sztuki i grafiki ulicznej, tego, co dziś znamy pod nazwą street art. Takie graffiti sprzed lat. Myślicie, że wszystkie zniknęły? Wcale nie. Z okazji 1 maja odnaleźliśmy na murach miast Śląska i Zagłębia murale z czasów PRL. Zobaczcie je w naszej galerii.