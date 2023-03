Muzea na Śląsku za darmo? W te dni tygodnia w województwie śląskim możesz je odwiedzić bezpłatnie. Sprawdź!

Muzea w województwie śląskim

Większości muzea kojarzą się z przymusowymi szkolnymi wycieczkami, eksponatami w gablotach z tabliczką „nie dotykać" i nudnymi wykładami przewodnika... Postanowiliśmy odczarować te koszmarne wizje i zaproponować Ci dzisiaj wyprawę do... muzeum! Dlaczego warto się do niego wybrać z własnej, nieprzymuszonej woli? Przede wszystkim dlatego, że w naszym województwie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przeróżnych placówek muzealnych, więc każdy znajdzie coś, co go zainteresuje, co jest mu bliskie lub co go zaintryguje i sprawi, że zechce poznać temat bliżej, rozwinąć się w jakiejś dziedzinie i poszerzyć swoje kompetencje.