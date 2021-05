Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej. Tam zatrzymał się czas. Zobaczcie te ogromne pomniki

Rudzkie muzeum prezentuje to, co było najbliższe Polakom w minionej epoce - pamiątki związane z życiem codziennym i kulturą materialną Polski Ludowej. Jak podkreślają organizatorzy tego projektu to przedsięwzięcie jest apolityczne i ma za zadanie jedynie zebranie, zachowanie i udostępnienie szeroko rozumianych materiałów na temat okresu w dziejach Polski od 22 lipca 1944 roku do 29 grudnia 1989 r.

- Mamy nadzieję, ze powstanie tego projektu przyczyni się do pogłębienia świadomości historycznej – podkreślają twórcy Muzeum PRLu w Rudzie Śląskiej.