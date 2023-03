Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej. Klisze do aparatów i dyskietki – kiedyś miał je każdy, dziś oglądamy je na wystawach

Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej – aparaty fotograficzne na klisze

Muzeum Techniki gliwickiej uczelni znajduje się w Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego 22B. Można je odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. A jest po co. Zbiory obejmują między innymi urządzenia pomiarowe takie jak woltomierze, amperomierze i oscyloskopy. Znajdziemy tu także sprzęty, które kiedyś stały na biurkach wszystkich firm i urzędów – maszyny do pisania i faksy.

Jednak największe emocje budzą z pewnością urządzenia, które towarzyszyły nam na co dzień. W domu, w wolnym czasie, na urlopach. Dziś wielofunkcyjne smartfony sukcesywnie wypierają z rynku kolejne urządzenia, a rozwój i miniaturyzacja elektronicznych matryc światłoczułych sprawiła, że „tradycyjne” aparaty fotograficzne odeszły do lamusa. Obecnie nie musimy zastanawiać się, czy na urlop wzięliśmy wystarczająco dużo klisz, czy zdjęcie wyjdzie, czy nic nie będzie prześwietlone. Ale kiedyś tak nie było – każda klatka była niemal na wagę złota, a do każdego zdjęcia podchodziło się z ogromną starannością. Praktiki, Smieny i Kodaki, a także klisze do tych aparatów, to tylko część obszernych zbiorów Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej.