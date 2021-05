Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest teraz Pomnikiem Historii. Park, oficyna, i dawne zabudowania gospodarcze też

Całość została uznana za Pomnik Historii na mocy rozporządzenia prezydenta RP z dnia 19 kwietnia 2021 r. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie przyznaje się obiektom o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to to najwyższe wyróżnienie nadano 113 zabytkom. Na tej liście są m.in. kopalnie soli w Bochni i Wieliczce, radiostacja w Gliwicach, pole bitwy pod Grunwaldem, stadnina koni w Janowie Podlaskim, osiedle robotnicze w Nikiszowcu, gmach Sejmu Śląskiego i zespół katedralny w Katowicach, pałac w Łańcucie, zamek w Malborku, pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku czy zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego w Zabrzu.