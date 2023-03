Muzyczna ławeczka Jacka Cygana w Sosnowcu. Odwiedzający miejsce będą mogli posłuchać kilku z największych przebojów twórcy tekstów

Muzyczna ławeczka Jacka Cygana w Sosnowcu

Korzystając z muzycznej ławki, posłuchać można:

„C’est la vie - Paryż z pocztówki" - Andrzej Zaucha

„Czas nas uczy pogody" - Grażyna Łobaszewska

„Jaka róża taki cierń" - Edyta Gepert

„Dumka na dwa serca" - Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak

„Pokolenie" – Kombii

W uroczystości oddania ławeczki do użytku uczestniczył sam autor tekstów piosenek, Jacek Cygan, który nie krył wzruszenia całą sytuacją. Obecność pochodzącego z Sosnowca artysty była świetną okazją do wspólnego zdjęcia z nową atrakcją parku Sieleckiego – co mieszkańcy miasta z chęcią czynili.