Muzyczna podróż zespołu „Śląsk” po kulturalnej Europie. Z okazji Dnia Unii Europejskiej koncert online 8 maja

Dzień Tańca 2021 w Operze Śląskiej. Baletowe "Requiem d-moll" Mozarta na platformie VOD i etiuda baletowa do utworu „Out Of Africa” na Facebooku. Już po raz trzeci, Instytut Muzyki i Tańca jednoczy miłośników sztuki tanecznej pod wspólnym hasłem #tańczMY, by również w tych trudnych czasach oddać hołd artystom i sprawić radość odbiorcom.