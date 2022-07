Muzyka łączy pokolenia, także ta wakacyjna. Felieton Przemysława Miśkiewicza

Prawdę powiedziawszy, to nie bardzo wiem, jakie i czy są teraz piosenki „letnie”. Czasami słyszę hip-hopowe rytmy, słuchane przez mojego syna, ale nie do końca rozumiem, o co w nich chodzi. Jakoś nie umiem się przestawić - cóż, kwestia wieku. Ale są też stare piosenki, które łączą pokolenia. Niedawno byłem na wakacjach z córką Karoliną i znajomymi. Przekrój wieku był od niecałej trzydziestki do sześćdziesiątki (nie licząc wnuków, bo jeszcze nie do końca muzyką się zajmują). I hitem wyjazdu została piosenka, która miała debiut 50 lat temu. Fajna lekka piosenka wakacyjna ze słowami Wojciecha Manna, śpiewana przez Zbigniewa Wodeckiego. „Znajdziesz mnie znowu”, przeplataną refrenem „... że znajdziesz, na na na na na , mnie znowu, fa fa fa fa fa, zabierzesz, na…, ze sobą, fa….”. Słowa są trochę infantylne i pamiętam, że jako dziesięciolatek trochę się z tego nabijałem z moim Ojcem. Teraz śpiewaliśmy z prawdziwą radością w gronie o rozpiętości wiekowej ponad 30 lat.