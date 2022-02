Muzykoterapia w zabrzańskim szpitalu pomaga chorym na COVID-19 OPRAC.: Szymon Bijak

W zabrzańskim szpitalu pacjenci chorzy na COVID-19 uczestniczą w zajęciach muzykoterapii. Muzyka ma za zadanie ich uspokajać, poprawiać nastrój, a także motywować do powrotu do zdrowia. - Jedną z podstawowych zasad muzykoterapii jest dostosowanie rodzaju muzyki do potrzeb i preferencji pacjenta - tłumaczy Grażyna Leja-Franczyk, która prowadzi wspomniane zajęcia.