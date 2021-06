MWC 21: nowości Lenovo. Chromebooki z serii IdeaPad, monitory i internetowa kamerka. Poznaliśmy też ceny

Nowy Chromebook IdeaPad 5i (14”, 6) i Chromebook „2 w 1” IdeaPad Flex 5i (13”, 6) oraz przenośny monitor Lenovo L15 z dwoma gniazdami USB-C i funkcją łączenia łańcuchowego umożliwiającą konfigurację wielu monitorów w małych przestrzeniach za pomocą jednego kabla mają pomagać w pracy w trybie hybrydowym. Wśród nowych urządzeń jest też konsumencka kamerka internetowa Lenovo LC50, którą można zamocować na monitorze za pomocą uchwytu magnetycznego, a także dodatkowe monitory Lenovo L32p-30 i Lenovo L27m-30 z wtyczką USB-C.

Nowe Chromebooki

Jak podkreśla producent, Chromebooka IdeaPad 5i (14”, 6) zaprojektowano z myślą o młodych ludziach i studentach, którzy preferują ekosystem Chrome OS firmy Google, oparty na chmurze. 14-calowy, dotykowy ekran IPS ma rozdzielczość Full HD. Jest ulepszony system skierowanych do użytkownika głośników stereo z wbudowanym wzmacniaczem i certyfikatem Waves MaxxAudio. Podzespoły? Procesor Intel Core i5 do 11. generacji i pamięć masowa SSD o pojemności do 512 GB. Akumulator ma zapewniać do 10 godzin pracy. Jest obsługa WiFi 6, a wśród portów – gniazdo audiojack, USB 3.1 Gen 1 Type-A i dwa gniazda USB 3.1 Gen 1 Type-C.