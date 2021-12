Mysłowice: budują drugi tor tramwajowy. Od środy 22 grudnia kolejne zmiany dla kierowców na ulicy Bytomskiej

Nowy tor tramwajowy w Mysłowicach - będą utrudnienia dla kierowców

Od środy 22 grudnia planowane jest zajęcie kolejnego odcinka ul. Bytomskiej. Tym razem od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Dlatego nie będzie można kontynuować jazdy ul. Bytomską od skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku ul. Świerczyny.

By ułatwić dojazd i utrzymać płynności ruchu do ulicy Kołłątaja i okolicznych ulic zostaną utrzymane dwa kierunki ruchu i wprowadzone zakazy zatrzymywania się na ul. Słowackiego. Dojazd do ul. Kołłątaja i okolicznych ulic od strony Rynku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, natomiast od drugiej strony ulicami Towarową i Słowackiego.

Na ul. Dąbrowskiego nie są wprowadzane zmiany, natomiast na skrzyżowaniu z ul. Bytomską będzie można skręcić tylko w lewo w kierunku ulicy Świerczyny.

Z powodu zmniejszenia ilości miejsc postojowych dla mieszkańców na ul. Słowackiego będzie zwiększona ilość miejsc do parkowania na odcinku ul. Bytomskiej, od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Świerczyny. Będzie to możliwe, bo zlikwidowane zostaną miejsca postojowe dla taksówek.