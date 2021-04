Mysłowice. Domy modułowe raczej nie powstaną. Sprzeciwiali się mieszkańcy. Prezydent odstąpił od pomysłu

Na Laryszu w Mysłowicach wielkie poruszenie. To właśnie tutaj miałyby stanąć domy modułowe, na które miasto otrzymało miliony złotych dofinansowania. W nich mieli zamieszkać dłużnicy lokalów socjalnych. Mieszkańcy dzielnicy Larysz-Hajdowizna nie chcieli się na to zgodzić. Wygląda więc na to, że prezydent odpuścił.

50 domów modułowych miało stanąć w Mysłowicach. Wybrano jedną z dzielnic W Mysłowicach chciano postawić domy modułowe i przenieść do nich osoby, które muszą mieć zapewniony lokal socjalny. Miasto otrzymało na to 6 milionów złotych z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. - Zdecydowaliśmy się na domy modułowe, bo to technologia nowoczesna, elastyczna. Można wykorzystać przy niej odnawialne źródła energii. Będziemy mogli także wprowadzić systemy przedpłatowych. Przyszli lokatorzy tych domów nie będą mogli generować zadłużenia z mediów, tak jak zazwyczaj się to dzieje - powiedziała nam Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektor MZGK. Miało powstać 50 takich domów. Pod uwagę brane było 14 lokalizacji. W końcu w trakcie kolejnych działań, wskazane lokalizacje odpadły, aż zostały dwie - ulica Laryska oraz ulica Spokojna. Te znajdują się niedaleko siebie, więc zdecydowano się wybrać jedną lokalizację, czyli ul. Laryską. Prezydent, Dariusz Wójtowicz, podkreślał, że obecnie do egzekucji jest 360 wyroków z prawem do lokalu socjalnego.

- Decyzję musimy podjąć w najbliższych tygodniach, tak aby prace zaczęły ruszać już w maju. Musimy zakończyć ją do końca 2022 roku. Na takich warunkach otrzymaliśmy dofinansowanie. Alternatyw nie mamy zbyt wiele. Wiele lokalizacji, które wskazują mieszkańcy nie są możliwe przez plan zagospodarowania przestrzennego - wyjaśnia Małgorzata Książek-Grelewicz. Osoby, które otrzymały orzeczenie z prawem do lokalu socjalnego muszą otrzymać go od gminy. Jeśli ta tego nie zrobi to właściciele prywatnych mieszkań muszą otrzymać od miasta odszkodowanie. Wytypowano już 40 mieszkańców, którzy obecnie przebywają w prywatnych mieszkaniach. Za 39 mieszkań Mysłowice wypłacają 320 tys. zł odszkodowania rocznie. Gdyby miasto posiadało własne lokale socjalne, to te pieniądze można byłoby wykorzystać na inne cele. Obecnie aż 140 osób z takim wyrokiem przebywa u prywatnych właścicieli. Ponad sto osób zajmuje też własne zasoby gminy.

Urzędnicy zdawali sobie sprawę, że mieszkańcy mogą mieć obawy, ale podkreślali, że wiele z nich wynika z niewiedzy lub nieprawdziwych informacji. Niektórzy z lokatorów domów modułowych już teraz zajmują lokale na ul. Laryskiej. W domach modułowych zamieszkaliby ludzie z dzielnicy Larysz, Brzezinka, Bończyk czy Wesoła. Dom modułowy nie jest wielki. Przeważnie to duży pokój z kuchnią i łazienkę. Dzięki nowej technologii szyje się je na miarę. Trzeba je produkować pod konkretne zamówienie. Założenie miasta było takie, by cała inwestycja powstała ze środków rządowych, tak by nie musiało ono do niej dopłacać. Mieszkańcy dzielnicy Larysz-Hajdowizna, nie chcieli dopuścić do tej inwestycji Mieszkańcy dzielnicy są oburzeni tym, że nie konsultowano się wcześniej z nimi w sprawie utworzenia osiedla. Sami przyznają, że wysiedlenie osób z długami i problemami wcale nie jest żadną pomocą.

- To była decyzja nie konsultowana z mieszkańcami naszej dzielnicy. Ja jestem przeciwko sztucznemu stłoczeniu ludzi. Urzędnicy powinni się skupić na pomocy tym ludziom, a nie robić tylko wysiedlenia. Sama zmiana miejsca zamieszkania dla osób, które zadłużyły mieszkania i potrzebują pomocy, to żadna pomoc. Nie mówi się o aktywizacji, o próbie przywrócenia ludzi do normalnego życia w społeczeństwie. Na to trzeba zwrócić uwagę – podkreśla pan Łukasz Żymła, mieszkaniec dzielnicy. Domy modułowe miałyby powstać na terenach leśnych. To tutaj odpoczywają mieszkańcy. Nie chcą tracić takich miejsc na inwestycje. - Mamy kilkudziesięcioletni las. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że w tym miejscu znajdą się tereny zielone. Latami architekci spotykają się z ludźmi i wykładają plany dla ludzi, a nagle chcą postawić tu domy. Nie rozumiem tego – powiedział pan Łukasz.

Zmieniła się też narracja prezydenta, co zaskakuje mieszkańców. Dariusz Wójtowicz miał stwierdzić, że zeszło nieporozumienie. - Na początku prezydent informował, że w tych kontenerowych mieszkaniach będą mieszkać osoby, które mają problemy z opłatami i dokonują zniszczeń lokali, w których mieszkają. Teraz słyszymy, że zamieszkają tu osoby starsze lub rodziny wielodzietne. Nie wyobrażam sobie rodziny wielodzietnej mieszkającej w jednym pomieszczeniu – mówi pani Anna Wurzel-Gąsior, mieszkanka dzielnicy. Mysłowiczanie podkreślają także, że ich dzielnica nie ma odpowiedniej infrastruktury. Szkoła, w której uczą się dzieci jest za mała, a do tego krzywa od szkód górniczych. Od lat rodzice zabiegają, by powstał nowy budynek, jednak w tym zakresie nic się nie dzieje. Jest w niej za dużo dzieci.

- Szkoła podstawowa jest przeładowana. Dzieci uczą się tu na dwóch zmianach. Moja córka, gdy jeszcze lekcje były prowadzone normalnie, kończyła zajęcia o 16.30 zimą. Proszę sobie wyobrazić 6-latka, który kończy o tej porze zajęcia. Kompletnie nie ma miejsca na nowe dzieci. Na miejsca w przedszkolu i szkole są długie listy oczekujących na miejsca – podkreśla pan Łukasz.

Nie ma tu także filii MOKu, daleko jest do przychodni, brakuje też biblioteki z prawdziwego zdarzenia. Są też problemy z komunikacją miejską. Bez samochodu nie da się tutaj żyć. - To nie jest infrastruktura dla rodzin wielodzietnych, seniorów czy rodzin z problemami. Wydaje mi się, że tworzenie takich miejsc to nie jest dobre rozwiązanie, bo to tylko przeprowadzka tych rodzin. Miasto powinno zacząć od tworzenia infrastruktury i dialogu z mieszkańcami. Mam negatywne odczucia, co do tego pomysłu – komentuje pani Anna.

W internecie pojawiała się petycja przeciwko tej inwestycji. W kilka dni podpisało ją prawie 800 osób. Również Rada Rodziców z ZSP nr 3 nie zgadzała się na ta domy modułowe i wystosowała pismo. Prezydent Mysłowic odpuszcza inwestycje Oburzenie wśród mieszkańców dzielnicy nie ucichło. W końcu prezydent Mysłowic spotkał się z nimi, a także przygotował specjalne spotkanie online, w którym chciał wyjaśnić sprawę. Podkreślał, że doszło do nagonki politycznej i nie było nawet konsultacji społecznych, a już nastawiano ludzi przeciwko urzędnikom.

- Spotkałem się w sobotę z mieszkańcami. Przekazałem im, że jeśli nie będzie przyzwolenia mieszkańców, to nikt na siłę nie będzie budował osiedla modułowego, ani innej inwestycji. To się mija z celem, by robić coś na siłę w dzielnicy kosztem emocji ludzi. Tak nie powinno być - mówił Dariusz Wójtowicz. Prezydent zapewnił, że propozycja jest już nieaktualna i nie chce, by mieszkańcy dzielnicy Larysz-Hajdowizna się martwili. Zaprzeczył też informacjom, które krążą po mieście, że w takim przypadku powstaną one w dzielnicy Wesoła.

- Jak widzimy w Mysłowicach nie ma przyzwolenia na budowę domów modułowych, więc nikt na siłę nie będzie ich budował - podkreślał prezydent. Teraz radni muszą nie zgodzić się na konsultacje społeczne oraz budowę tych domów. Wtedy prezydent może poprosić o zmianę celu, na które wykorzysta się pozyskane pieniądze.

- Muszę przedyskutować z radnymi na jakie cele wykorzystamy te pieniądze. Na to zgodę muszą wyrazić zarówno premier Morawiecki, jak i przedstawiciele rządu, którzy decydują o wsparciach i dotacjach dla gmin - przekazał Wójtowicz.

