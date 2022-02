Mysłowice gotowe na przyjęcie rodzin z Ukrainy. Miasto zerwało współpracę z okręgiem Municypalnym Sokola Góra miasta Moskwa

Trzy mieszkania znajdują się w Mysłowickim Ośrodku Kultury w Dziećkowicach. Tam trzeba byłoby odświeżyć te lokalne. Trzeba byłoby kupić wykładzinę, kupić lodówki, sprzęt AGD oraz wersalki.

- Na to jesteśmy gotowi, tylko nie wiemy, czy możemy uruchomić fundusze z zarządzania kryzysowego. Jeżeli będzie taka zgoda, to ruszamy z pracami natychmiast. Pozostałe mieszkania znajdują się na terenie klubu sportowego Siła Mysłowice. Jest to obiekt MOSiR-u, jest przygotowywany do termomodernizacji. Kilka lat nie inwestowaliśmy w te pomieszczenia, ale zmusiło nas do tego życie i sytuacja polityczna. Te mieszkania również możemy przygotować, jeśli zajdzie taka potrzeba – zapewnił Dariusz Wójtowicz.