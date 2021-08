Mysłowice. Likwidacja bomby ekologicznej wciąż trwa. Będą badania powietrza w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciele rządu RP w godzinach dopołudniowych odwiedzili Mysłowice, gdzie przy wsparciu funduszy centralnych rozbrajana jest właśnie jedna z największych w Polsce bomb ekologicznych. Całkowity koszt wywozu i utylizacji niebezpiecznych odpadów to 94 miliony złotych. Mysłowice otrzymały na realizację tego przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 44 mln zł.

- Chcieliśmy zobaczyć jak przebiega wywożenie tych odpadów. Jesteśmy zadowoleni, bo już około 30 procent z nich zostało usuniętych. W październiku zamierzamy się pojawić w tym miejscu kolejny raz, by zobaczyć, że tam po prostu będzie puste miejsce, a więc stanie się to, o co walczono przez całe lata – mówił minister Michał Wójcik.