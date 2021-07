Mysłowice. Miejska Biblioteka Publiczna wie, jak zachęcić młodych mieszkańców do czytania. Tworzy tiktoki oraz atrakcyjne konkursy Kacper Jurkiewicz

W Mysłowicach wiedzą, jak skłonić młodych mieszkańców do wstąpienia do biblioteki. Biblioteka posiada konto na TikToku, na którym wstawia kreatywne i zabawne filmiki. W ten sposób łatwiej jest dotrzeć do młodszych czytelników. Pandemia spowodowała, że jest ich coraz mniej. Bibliotekarki mówią jednak, że mysłowiczanie stęsknili się za możliwością swobodnego przebierania po regałach, a poziom czytelnictwa w Mysłowicach ma się dobrze.