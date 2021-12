Mysłowice na archiwalnych fotografiach. Miasto na zdjęciach przed II wojną światową. Budownictwo, świętowanie i katastrofa

Archiwalne zdjęcia Mysłowic. Miasto przed II wojną światową

Katastrofa kolejowa w Mysłowicach - archiwalne zdjęcia

15 stycznia 1937 roku na trasie z Oświęcimia do Katowic, na wysokości Mysłowic, doszło do zderzenia pociągu osobowego z towarowym. Trzy wagony z ludźmi zostały doszczętnie rozbite. Pociągi zderzyły się niedaleko stacji. W katastrofie zginęło 6 osób, a 56 zostało rannych, w tym 40 ciężko. Byli to przeważnie robotnicy z Oświęcimia i Mysłowic, którzy jechali do fabryki w Katowicach. Śledczy ustalili, że wypadek był spowodowany błędem człowieka.