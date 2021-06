Mysłowice: pogoda dopisała, atrakcji mnóstwo! Udana zabawa z okazji Dnia Dziecka na Słupnej

Miasto przygotowało dla dzieci zabawę, którą połączono z Dniem Organizacji Pozarządowych. Nie zabrakło występów scenicznych, koncertu zespołu Czereśnie, można podziwiać popisy wokalne oraz występy muzyczne młodych Amadeuszów. Na Słupnej pojawiło się również kreatywne miasteczko, w którym dzieci mogły wziąć udział w licznych warsztatach - ceramicznych, plastycznych, rysunkowych, rękodzielniczych czy sitodruku. Pojawił się także MOKuś - maskotka Mysłowickiego Ośrodka Kultury, która bawi się z dziećmi. Dla mysłowiczan przygotowano także stoiska do gry w szachy oraz pokaz cyrkowych sztuczek. Wszystko to dostępne jest w sobotę 5 czerwca od godziny 14 do 18.