Mysłowice. Proboszcz poprosił dzieci, aby komunijne pieniądze przeznaczyły na cele charytatywne

O nietypowej prośbie księdza donosi "Gazeta Wyborcza". W środę, 12 maja w trakcie jednej ze mszy świętych w okresie tzw. białego tygodnia (pierwsze siedem dni po przystąpieniu przez dzieci do pierwszej komunii świętej) proboszcz jednej z mysłowickich parafii, ks. Grzegorz Wita, poprosił dzieci o podzielenie się pieniędzmi z komunii.

Jak tłumaczył, datki złożone przez dzieci miały trafić na cele charytatywne, do dzieci na misjach. W kazaniu proboszcz porównał mszę do uczty, którą warto się dzielić nie tylko duchowo, ale i materialnie. Następnie poprosił dzieci, które dopiero co przyjęły komunię do siebie.

- Chcę, żebyście się podzieliły tymi darami – powiedział. – Lepiej mieć dobrych przyjaciół niż dużo pieniędzy i samochód – dodał ksiądz.