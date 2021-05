Mysłowice. Promenada to świetne miejsce do wypoczynku. Mieszkańcy bawią się na placu zabaw, odpoczywają przy fontannach

Sławków. Dwanaście rysunkowych postaci pomoże poznać uroki miasta. EkoBrygada jest już gotowa na pierwszych gości Doliny Białej Przemszy

Dwanaście rysunkowych postaci zwierząt i roślin – mieszkańców Doliny Białej Przemszy w Sławkowie – promować będzie zrealizowany przez miasto projekt utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej oraz Parku Doliny Białej Przemszy. Każda z postaci ma swój charakter i usposobienie. Wspólnie przeżywać będą rozmaite przygody. Wszystko po to, by zachęcać do odwiedzenia Sławkowa i poznania przygotowanych w ramach projektu atrakcji, a także uczyć najmłodszych, jak dbać o przyrodę.