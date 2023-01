Mysłowice: Trening z Mariuszem Czerkawskim i Adrianem Parzyszkiem. Czego nauczyły się dzieci? Zobacz zdjęcia

Z Mariuszem znamy się od wielu lat, można powiedzieć, że pochodzimy z jednego osiedla. Jak tylko zacząłem działać w Mysłowicach i wiedziałem, że jest tu lodowisko, to pierwsze co zrobiłem, to oczywiście poprosiłem go, o to by pokazał dzieciom, w jaki sposób powinno się jeździć. Ja sam od 20 lat związany jestem z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie. Adrian Parzyszek to akurat mój były zawodnik więc też wybitna postać, wielokrotny reprezentant Polski. Myślę, że lepszych nauczycieli w Mysłowicach dzieci mieć nie mogą — informował nas Karol Pawlik, dyrektor MOSiR w Mysłowicach