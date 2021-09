Mysłowice zachęcają do ekomobilności. Czekają konkursy oraz impreza

Ekomobilne Mysłowice. Będzie się działo

Urząd Miasta w Mysłowicach zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w Tygodniu Zrównoważonego Transportu, który przypada we we wrześniu. Pod hasłem „Dbam o zdrowie” od 16 do 22 września na terenie miasta będą organizowane różne akcje i konkursy. Urzędnicy zachęcają, by zamiast samochodu zdecydować się na podróż np. rowerem.

- Rozpoczniemy konkursem fotograficznym „Rowerem przez Mysłowice” oraz rywalizacją na najlepszego Krokomistrza, będzie niedzielna przejażdżka rowerem z prezydentem, DogTrekking, a każdy kto przyjedzie rowerem do Caffe Artnova otrzyma kubek aromatycznej kawy. Akcję zakończy Finał Tygodnia poświęcony najmłodszym przy Hali MOSiR - przekazuje Anna Górny, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Mysłowice.