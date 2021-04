Mysłowiczanin stworzył tabliczki ostrzegające kierowców przed jeżami w Katowicach i Mysłowicach. Teraz zaczynają podbijać całą Polskę

- Chciałem bronić tych małych istot. Widok tych bezbronnych stworzeń rozjechanych, gdy jedzie się do pracy lub wraca wieczorem jest przerażający. Stwierdziłem, że muszę coś wymyśleć. Myślałem o tym w sumie rok. Wydaje mi się, że jesteśmy już przyzwyczajeni do tych znaków, które przed lasem ostrzegają przed zwierzętami. Nikt na nie nie zwraca uwagi. A taka mniejsza tabliczka na poziomie samochodu ją przyciągnie. Chciałem żeby to było fajne, kolorowe - opowiada Sebastian Pisiul.

- Mam już taką wprawę, że do 15 minut potrafię zrobić jedną tabliczkę. Malowanie idzie szybko, dłużej zajmuje wkręcanie patyków. Jeśli mam jednak np. listewki to idzie szybko - mówi pomysłodawca tabliczek.

- Jestem bardzo zadowolony. Odzywają się do mnie z Bydgoszczy. Pani burmistrz z Polanicy-Zdrój przekazała, że dołączają do mojej akcji. Mam kontakt z Jasłem, do którego wyślę tabliczki. Cieszy mnie, że ludzie mają taką inspirację i tworzą swoje tabliczki. W Bobrownikach wydrukowali sobie takie tabliczki ze zdjęciem sarenki czy zaskrońca. Jestem szczęśliwy, że tak to się udało - mówi Sebastian Pisiul.

Chyba nie wszystkim jednak tabliczki przypadły do gustu. Jedna z nich została zniszczona celowo i to w biały dzień. To była właśnie ta pierwsza, na osiedlu Witosa. Wandal wyrwał ją z ziemi, kopał, uderzał o drzewo żeby ją zniszczyć. Druga z tabliczek została wyrwana w Mysłowicach. Napis z niej ostrzegał przed dzikami. Oprócz tych dwóch nie dotarły sygnały, by ktoś zniszczył tabliczki.