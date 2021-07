Myszków. Kobieta głodziła psy. Odpowiada za to przed sądem

Małgorzata Z. w Myszkowie, w dzielnicy Będusz, prowadziła hodowlę psów. W sierpniu ubiegłego roku działacze Fundacji „Do serca przytul psa” i pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu, dzięki sygnałowi sąsiadów hodowli uratowali cztery prawie zagłodzone na śmierć psy - trzy dogi kanaryjskie i suczkę rasy bulterier. Pieski były w wieku do 4 do 8 lat.

Psy pozostawały praktycznie bez opieki od 10 lipca do 14 sierpnia 2021 roku. Małgorzata Z. zeznawała przed sądem, odpowiadając na pytania sędziego Marka Zachariasza. Mówiła m.in. że nie była w stanie opiekować się psami. Z powodu kłopotów finansowych musiała wyprowadzić się z wynajmowanego domu w Myszkowie-Będuszu do wynajmowanego mieszkania w blokach w Myszkowie. Rozwiedziona, z dwojgiem dzieci, poszukująca pracy, nie miała pieniędzy na utrzymanie psów. Odwiedzała je co dwa-trzy dni. Dawała im najtańszą karmę dostępną na rynku i dlatego, jej zdaniem, psy dostały biegunki, co było przyczyną ich dramatycznego chudnięcia. Jak stwierdziła fundacja, psy były zamknięte w domu i w pomieszczeniu gospodarczym; zjadały swoje odchody.