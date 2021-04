Myszków. Nastolatki znęcały się nad niepełnosprawnym. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sprawcom grozi dozór kuratora lub rodziców

Sąd rodzinny zajmie się sprawą znęcania nad niepełnosprawnym w Myszkowie. Materiały zebrane przez śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie we wtorek (20 kwietnia) wpłynęły do sądu. Troje nastoletnich sprawców znęcało się nad niepełnosprawnym, któremu zabrano piłkę do siatkówki. Wszystko zarejestrowali na filmie, który zamieścili w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać płaczącego niepełnosprawnego chłopca, z którego naśmiewają się sprawcy. Ofiara poniżenia jest wyzywana od "szmaty", sprawcy krzyczą "do nogi", sugerując, że traktują chłopca jak psa, a na koniec każą mu uklęknąć i prosić o piłkę.

- Królu, oddaj piłkę - prosi na koniec chłopak. Sprawcy znęcania oddają mu piłkę, a on zapłakany odchodzi. Na filmie widać bezduszność i okrutność nastolatków. Kiedy niepełnosprawny chłopak płacze, jego oprawcy się śmieją, przedrzeźniają go, nie mają żadnych wyrzutów sumienia czy poczucia, że postępują źle. Dowodzi tego także nagranie, które zamieszczono w sieci.

Tą wstrząsającą sprawą zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który powiadomił policję, która już wcześniej zbierała materiał dowodowy związany z zamieszczonym w internecie nagraniem. - Po publikacji nagrania, które bardzo szybko obiegło Internet, policjanci z Myszkowa od razu przystąpili do działania. Najpierw zabezpieczyli nagrania, ustalili miejsce, gdzie doszło do popełnienia czynu, a potem dotarli do sprawców. W międzyczasie do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z Ośrodka Monitorowań Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z Warszawy. Sprawcami okazały się osoby nieletnie w wieku od 11 do 13 lat. Cały czas trwają czynności w tej sprawie - mówi Barbara Poznańska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Myszkowska policja już 15 kwietnia deklarowała, że przekaże tego samego dnia materiał do sądu rodzinnego, ale okazało się, iż czynności się przedłużyły, a materiały do sądu wpłynęły we wtorek (20 kwietnia).