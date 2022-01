Myszków. Niedzielne morsowanie w przeręblu. Trzeba go było najpierw wyrąbać. Zobaczcie zdjęcia

Zanim można było wejść do wody trzeba było wyrąbać przerębel. Nie było to łatwe, bo lód jest gruby. Ale morsy mają wprawę w wrąbywaniu przerębli. Powstało regularny prostokąt. Wejście do wody prosto z lodu nie jest proste. Dlatego wchodzono i wychodzono po, specjalnie na tę okazję przywiezionej drabinie.