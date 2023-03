Myszków. Proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Hucie Szklanej. Zeznawali świadkowie i biegły

Oskarżonym jest 36-letni Piotr K., któremu Prokuratura Rejonowa w Myszkowie zarzuca spowodowanie 28 czerwca ub.r. wypadku, nieudzielenie pomocy poszkodowanej i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Oskarżony zgłosił się na policję dwa dni po zdarzeniu ze swoim adwokatem. W śledztwie Paweł K. przyznał się do winy.

Oskarżony został doprowadzony do sądu z aresztu, w którym decyzją sądu został osadzony po zatrzymaniu przez policję, na wniosek prokuratury.

Na początku procesu oskarżony Paweł K. na pytanie sądu czy przyznaje się do zarzutów stwierdził, że tego nie zrobił. Odmówił też składania zeznań przed sądem, zgodził się tylko odpowiadać na pytania swojego obrońcy.

Z prawa do odmowy składania zeznań skorzystali też krewni oskarżonego.

Piotr K. stwierdził, że podtrzymuje wyjaśnienia ze śledztwa, ale tylko co do uczestnictwa w zdarzeniu, ale nie co do spowodowania wypadku.